Polemiche social per il cast di Ballando con le stelle

Sarà Mykael Fonts il maestro di ballo con cui Alessandra Mussolini parteciperà a Ballando con le stelle. Il bel ballerino è di origine cubana e quando è stata resa nota la sua nazionalità, i detrattori dell’esponente politica hanno avuto da ridire.

In passato, infatti, la Mussolini apostrofò l’allora governo Monti come un governo cubano, utilizzando l’aggettivo in modo affatto lusinghiero. Ora il suo partner nello show è proprio cubano e qualcuno insinua che la scelta non sia casuale: serve a ripulirsi l’immagine?

Foto: Kikapress