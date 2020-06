Pippo Baudo, 60 anni di carriera, il Grande Vecchio della tv italiana

Pippo Baudo è fra le voci più autorevoli in Italia quando si parla di tv: a lui tutto è concesso, anche se si tratta di critiche e stroncature. Dopo 60 anni di carriera televisiva è decisamente un diritto guadagnato sul campo.

In questi giorni Baudo, che ha appena compiuto 84 anni (ed è stato festeggiato da un “buon compleanno” in prima serata, anche se in replica) si è divertito a fare il direttore di rete, organizzando il palinsesto giornaliero di Rai Storia: ha parlato di questa esperienza in una intervista al “Corriere della sera”, dove però non ha perso l’occasione per qualche frecciatina, alla Rai ma non solo.