Guai per Pietro delle Piane dopo le dichiarazione a Live Non è la D'urso

Pietro delle Piane è stato costretto, dopo le forti dichiarazioni a Live – Non è la D’Urso – a fare chiarezza sul fatto di aver recitato una parte a Temptation Island per fare spettacolo e far ingelosire Antonella Elia. Ma la Fascino di Maria De Filippi, che produce lo show dei sentimenti di Canale 5, non ci sta e ha fatto scattare la querela per l’attore.

PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! pic.twitter.com/hL4LuZhP9z — Temptation Island (@TemptationITA) March 15, 2021

Foto: Ufficio Stampa Mediaset