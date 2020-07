Pietro Delle Piane: il tradimento fa discutere

Ma quale modo migliore di vendicare Antonella se non vandalizzando la pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane, ribattezzato per l’occasione “Pietro HO FATTO UN FIGLIO”? Anzi, a dirla tutta, la sua nuova biografia recita: “Pietro ha fatto un figlio ed è selvaggio. Se non avete capito ha fatto un figlio ed ha una discendenza. È un insicuro ed è stato incaricato dall’arciduca con il titolo di Inseminator, l’inseminatore, perché ricordiamoci che lui HA UN FIGLIO”.

Ma non è il solo. Ogni volta che le modifiche sono state annullate dalla community di Wikipedia, qualcun altro è tornato all’attacco scrivendo cose come “Pietro avrà una discendenza e la sua stirpe è protetta, anche se forse è un peccato perché sarà una famiglia di selvaggi che parlano fluentemente lo spagnolo”.

foto: Ufficio Stampa Mediaset