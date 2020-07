Piero Chiambretti, nuova vita dopo il coronavirus

Dopo 40 anni di onorata carriera, potremmo non rivederlo per un po’ davanti alle telecamere. Piero Chiambretti si confida con La Stampa, parlando dei suoi progetti futuri e della malattia che ha colpito lui e portato via la madre, Felicita. Il conduttore di CR4 La Repubblica delle Donne annuncia che potrebbe prendere una pausa dalla televisione. “Non so se tornerò in tv, e non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione” ha dichiarato nell’intervista.

Foto: Kikapress