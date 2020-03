Piero Chiambretti ha perso la mamma

Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus, insieme alla mamma Felicita, 83 anni: il conduttore è ancora ricoverato in ospedale mentre la mamma purtroppo non ce l’ha fatta.

Una notizia terribile, data sui social da Vladimir Luxuria e purtroppo confermata anche dallo stesso Piero: la signora Felicita, come tante altre persone non più giovanissime, non ce l’ha fatta a superare le complicazioni portate dal Covid19.