Pierfrancesco Favino è uno degli attori più amati dal pubblico italiano che con la sua bravura e il suo talento ha conquistato milioni di fan che lo seguono in ogni situazione. Di origine romana, non dimentica le sue radici e quanto è stata dura arrivare al successo e alla notorietà. E’ stato il protagonista di vari film, tra questi ricordiamo Il traditore di Marco Bellocchi, candidato italiano in corsa all’Oscar per il miglior film straniero.

FOTO:@KIKAPRESS