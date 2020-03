Italia nell'occhio del ciclone Coronavirus

Tutti si chiedono quando si potrà ricominciare a fare una vita normale: l’isolamento è iniziato da poco ma è già pesante per tutti e la domanda è quindi molto gettonata.

Peccato che rispondere sia praticamente impossibile in termini di tempo: in teoria, finirà l’epidemia quando non ci saranno più casi sul territorio, in un contesto dove il virus non sia diventato endemico. Può anche infatti accadere questo: il virus potrebbe non scomparire del tutto ma entrare a far parte delle malattie presenti sul territorio nazionale. Niente panico però, perchè in questo caso (secondo gli scienziati) in genere perde di virulenza e soprattutto presto o tardi arriva il vaccino.