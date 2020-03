Storia e Arte: le due fontane gemelle di Piazza San Pietro

La prima curiosità riguarda proprio la datazione delle due fontane. Infatti non sono state realizzate insieme; anzi, neanche nello stesso secolo. La fontana più antica è quella di destra – arrivando da via della Conciliazione – e si trova nella piazza almeno dal 1490 secondo le fonti. In origine la fontana aveva tre gradini e due catini che raccoglievano l’acqua da un elemento centrale decorato.