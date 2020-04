Stefano Massini premiato a Roma

Piazza Pulita monologo Massini

oggi, il virus sta probabilmente cambiando anche questo e noi abbiamo un’altra contrapposizione: utili e inutili, gli esseri umani necessari e quelli superflui. Abbiamo tantissimi dati sui morti ma vediamo rassicurati sui morti vecchi, come se questo dovesse consolarci, come se i vecchi non fossero utili e quindi sacrificabili. In Francia oggi hanno proposto di testare il vaccino in Africa, perché tanto quelle popolazioni sono inutili.La mia presenza qui è totalmente inutile, perché basta aprire il giornale per rendersi conto che bisogna parlare di ripartenza delle industrie. Solo dopo molto tempo potranno ricominciare le attività di cultura. È normale che mettere 500 persone insieme che cantano è compatibile solo con un alto livello di sicurezza, ma il punto non è che io chieda che vengano riaperti, ma è irritante che l’arte sia considerata una cavolata marginale che anche se non ricomincia chissenefrega perché l’importante è che ricomincino le cose utili.