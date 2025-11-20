Piazza del Popolo, arriva l’Albero di Natale più spettacolare di Roma: ecco quanto spenderà davvero il Comune per averlo
Anche nel 2025 Piazza del Popolo sta per ospitare l’Albero di Natale più spettacolare della Capitale, un gigante alto almeno 20 metri che illuminerà le feste di quest’anno. Ma dietro l’effetto scenografico c’è anche un prezzo preciso che Roma Capitale si prepara a investire. Ma quanto costerà davvero portarlo, montarlo e decorarlo? La cifra è da capogiro.
Photo Credits: Shutterstock
Un abete alto 20 metri scelto per il Giubileo 2025
La determina del Dipartimento Tutela Ambientale affida all’azienda Rattiflora la fornitura di un Abies Nordmanniana alto almeno 20 metri, con taglio autorizzato, certificazioni forestali e trasporto eccezionale fino a Roma. L’albero rientra tra gli interventi finanziati con le risorse del Giubileo 2025.
Photo Credits: Shutterstock
Quanto spenderà il Comune: la cifra ufficiale
Il valore complessivo dell’affidamento è di 126.915 euro, cifra che comprende il costo dell’albero, il trasporto, l’allestimento e lo smontaggio, oltre ai 35 euro di contributo ANAC.
Photo Credits: Shutterstock
Cosa include il preventivo: dal trasporto alle sfere da 30 cm
Nel dettaglio, l’offerta di Rattiflora comprende 45mila euro per l’abete, 30mila euro per la manodopera, 13.500 per vitto e trasferta del personale e 7mila euro per le maxi sfere decorative oro e rosse da 25-30 cm. Compresi nella cifra finale anche materiali tecnici, piastre di ferro per il reinnesto delle fronde e sopralluoghi.
Photo Credits: Shutterstock
Perché torna a Piazza del Popolo e quando verrà smontato
Da determina, l’installazione resterà per tutte le festività natalizie e verrà smontata entro il 9 gennaio 2026. L’albero verrà installato ancora una volta a Piazza del Popolo in quanto Piazza Venezia è ancora interessata dai lavori della futura stazione della metro C.