Il mistero della Piazza delle Cinque Lune e la profezia (sbagliata): il segreto di una delle piazze più enigmatiche di Roma

Nel centro storico di Roma c’è una piazza piccola e silenziosa che sembra custodire un enigma o forse più d’uno. Tra simboli scolpiti, leggende dal sapore astrologico e racconti tramandati nei secoli, stiamo parlando di Piazza delle Cinque Lune. Un luogo che è diventato una delle mete più curiose e misteriose della città eterna. Ma a cosa deve questa sua aura? E perché mai è una delle piazze più enigmatiche della Capitale?

LEGGI ANCHE: 21Art apre a Roma: una nuova galleria nel cuore della Capitale

Photo Credits: Shutterstock