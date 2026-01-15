Il mistero della Piazza delle Cinque Lune e la profezia (sbagliata): il segreto di una delle piazze più enigmatiche di Roma
Nel centro storico di Roma c’è una piazza piccola e silenziosa che sembra custodire un enigma o forse più d’uno. Tra simboli scolpiti, leggende dal sapore astrologico e racconti tramandati nei secoli, stiamo parlando di Piazza delle Cinque Lune. Un luogo che è diventato una delle mete più curiose e misteriose della città eterna. Ma a cosa deve questa sua aura? E perché mai è una delle piazze più enigmatiche della Capitale?
Piazza delle Cinque Lune: un nome che è già un enigma
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nome della piazza richiama le cinque mezze lune scolpite sulla facciata di Palazzo De Cupis. Un dettaglio architettonico che ha alimentato numerose interpretazioni simboliche e suggestioni esoteriche, trasformando questo slargo in uno spazio carico di significati nascosti.
La profezia dell’astrologo (e la sua smentita)
Secondo la tradizione, un astrologo predisse una morte violenta al proprietario del palazzo. La profezia si rivelò infondata, ma proprio questo errore ha contribuito a rafforzare il fascino della piazza, sospesa tra fatalismo e ironia romana.
Simboli celesti e immaginario popolare
Nel corso degli anni, le cinque lune sono state lette come richiami al cielo, al tempo e al destino. Nei secoli, la piazza è diventata un esempio di come Roma trasformi simboli architettonici in racconti collettivi, unendo in un unica narrazione tratti di storia, superstizione e memoria urbana.
Dal mistero al grande schermo: il legame con il cinema
La sua atmosfera raccolta e allusiva ha attirato anche il cinema. Piazza delle Cinque Lune è stata scelta come set per alcune scene di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, confermando la sua vocazione narrativa tra realtà e finzione.