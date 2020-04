I pericoli per la terra

L’invasione delle locuste è una piaga che sta colpendo soprattutto l’Africa. In paesi come il Kenya, l’Etiopia e la Somalia, il loro arrivo è devastante.

I contadini locali stanno provando a combattere la loro battaglia contro questi insetti distruttori tramite l’utilizzo di alcuni insetticidi naturali per permettere di distruggere le locuste senza portare ulteriori danni all’ambiente.

L’attuale invasione sta infatti minacciando di ridurre alla fame milioni di persone.

A devastating locust outbreak is threatening millions with even deeper food insecurity in East Africa.

So, these Kenyan farmers are using an organic, locally-grown pesticide from the neem tree in an effort to drive them away pic.twitter.com/YTVwXPd1W3

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 6, 2020