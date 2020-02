Lo Stato della Città del Vaticano

Dove oggi sorge il Vaticano, ebbero luogo i martiri dei primi cristiani fra i quali c’era anche San Pietro, apostolo di Gesù. Poichè la leggenda voleva che San Pietro fosse stato seppellito nello stesso luogo dove era stato crocifisso, nel IV secolo dopo Cristo fu edificata la basilica in suo onore sopra le sue spoglie, per volontà di Costantino. Tuttavia, all’epoca, i resti del Santo Apostolo non erano ancora state rinvenute.