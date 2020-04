Si avvicina la finale di Pechino Express

Alla fine della puntata di martedì 7 sono state mandate in onda alcune anticipazioni sulla finale: pochi, brevissimi frame per solleticare la curiosità degli spettatori. In uno di questi, c’è Costantino Della Gherardesca che annuncia i vincitori. I telespettatori non potevano non fare caso al fatto che Costantino, al momento dell’annuncio, ha usato il maschile: “siete i vincitori”. Questo escluderebbe quindi che a vincere sia una coppia di donne e di fatto anticiperebbe la vittoria dei Wedding Planner. Ma sarà veramente così?

Siete i vincitori? Che vinca la squadra dei wedding planner? 🤔#pechinoexpress pic.twitter.com/1mG78YqTP5 — anticosmo (@anticosmo7) April 7, 2020