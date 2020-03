Pechino Express, una stagione piena di...cattiveria!

Una delle coppie più interessanti da questo punto di vista è senza dubbio quella formata da Soleil Stasi e dalla mamma Wendy: Soleil, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si era già fatta conoscere per la sua competitività e anche per una certa dose di sfacciataggine, caratteristiche che non l’hanno resa molto simpatica al pubblico. C’è da dire che a Pechino Express la coppia composta da Mamma e figlia è stata protagonista a suon di liti, provocazioni e agonismo: senza di loro, ci saremmo decisamente annoiati di più!