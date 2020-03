Le anticipazioni della quinta puntata di Pechino Express

Stando alle prime anticipazioni spuntate a riguardo, nella puntata di Pechino Express che andrà in onda martedì 10 marzo 2020 su Rai Due ci saranno alcune succose novità riguardanti il team dei Gladiatori. Max Giusti e Marco Mazzocchi potrebbero infatti finire per litigare di brutto durante la prossima puntata del travel reality di Rai Due, come si vede in un filmato diffuso prima della puntata…

foto: Ufficio Stampa Rai