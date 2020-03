Gennaro Lillio e Vera Gemma eliminati da Pechino Express

View this post on Instagram

Vorrei dedicare un post ad una donna che oltre ad essere un sex-symbol ed una star é anche una mamma. La filosofa Vera Gemma (@veragemma17 seguitela qui su Instagram!) è stata una viaggiatrice straordinaria. Il pubblico, voi, l’avete amata per la sua schiettezza, la sua onestà. Dote rara in televisione (una dote che peraltro ha anche @asiaargento) dove quasi tutti tendono a fare i “buoni”, a sfoggiare un atteggiamento ecumenico per far “bella figura”. Ma, come dico sempre, il pubblico non va sottovalutato. Vera, di nome e di fatto, non lo ha fatto. E per questo motivo ha ricevuto il vostro 💙. #pechinoexpress #veragemma