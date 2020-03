pechino express 2020 finale

Pechino Express è l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo, sempre sotto lo sguardo attento e preciso di Costantino della Gherardesca, facendogli percorrere un lungo percorso fatto di sfide, ostacoli, pericoli e scoperte.

Dunque la domanda è sorta spontanea a molti: in un periodo in cui è vietato spostarsi di comune in comune, come è possibile viaggiare tra continenti? Per tutti gli affezionati del format, le notizie sono chiare e rassicuranti: nessuna variazione.