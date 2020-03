Ambra Angiolini 2008

Brescia si sta rialzano e sta facendo di tutto per fare miracoli. Siamo tutti una famiglia gigantesca e come tale dobbiamo comportarci.

Ha dichiarato Ambra in diretta Instagram, sottolineando che è proprio in momenti come questi che le persone si ritrovano, lasciano alle spalle antichi rancori e, rimboccandosi le mani, lavorano per supportare, sostenere e ricostruire.