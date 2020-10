Patrizia De Blanck shock contro Tommaso Zorzi: "Sparati"

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova uscita per nulla felice di Patrizia de Blanck. La contessa ha pronunciato una serie di frasi vergognose nei confronti di Tommaso Zorzi, tra cui uno scioccante “Sparati”. Per questo motivo, i telespettatori del reality di casa Mediaset stanno chiedendo a gran voce provvedimenti contro di lei. Arriverà una squalifica?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy