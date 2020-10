“Raga – ha scritto un’utente – ma prima la contessa ha detto di aver mandato il marito al pronto soccorso in maniera molto naturale, come se stesse raccontando una barzelletta. Ma non si vergogna? 80 anni e al posto di dare esempi, incita alla violenza. Io allucinata”.

E c’è chi invece parla di come il racconto di violenza della contessa de Blanck sia stato sottovalutato, in quanto avente come vittima un uomo: “Mi dispiace che un po’ tutti ieri hanno sottovalutato le parole della Contessa. Ha raccontato di aver picchiato il marito e di averlo mandato in ospedale. Mi dispiace, perché se fosse stato un uomo sarebbe successo il casino. La violenza va condannata sempre”.

