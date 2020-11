In questa edizione del GF Vip si stanno registrando numerose violazione del regolamento. Proprio ieri sera, Stefano Bettarini è stato squalificato dopo appena 3 giorni di permanenza nella casa per aver bestemmiato. Stessa sorte toccata a Denis Dosio, per lo stesso motivo, e a Fausto Leali per aver pronunciato frasi razziste. È andato vicino alla squalifica, ma è stato graziato, Francesco Oppini che ha usato parole forti contro Flavia Vento e Dayane Mello. Ora, ad aver infranto le regole, anche Patrizia De Blanck, che avrebbe barato durante le nomination. E a confessarlo è stata lei stessa a fine puntata.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy