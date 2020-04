Il cinema a casa dei vip: la Villa di Rihanna

A mali estremi, estremi rimedi. In quello che in Lombardia è il giorno 50 di quarantena, che si trasforma così ufficialmente in una “cinquantena“, in molti dentro casa cerchiamo soluzioni per adattarci a quella che chissà fino a quando sarà la nostra vita.

Mentre c’è chi trasforma un tavolo da biliardo in campo da golf, come Gianluca Vacchi, chi coltiva rose, come Sonia Bruganelli, chi allarga la famiglia con animali domestici, come Michelle Hunziker… c’è chi cerca soluzioni per curare la nostalgia da cinema.