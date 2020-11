Pasticceria Grué: il meraviglioso panettone classico e tutte le varianti

L’attenzione che i due pasticceri mettono nella scelta degli ingredienti da utilizzare per la preparazione del panettone è quasi maniacale: tutto ciò che prende vita sotto le loro mani è stato accuratamente selezionato per far arrivare sul piano da lavoro solo materie prime di alta qualità.

I lievitati prodotti nel laboratorio di pasticceria in Via Regina Margherita rappresentano delle coccole genuine, che racchiudono al loro interno il pieno spirito del Natale, che rivive nei profumi e nel sapore di un dolce eccezionale.

Il panettone classico della pasticceria Grué è frutto di un processo artigianale e di una lievitazione a base esclusivamente di lievito madre, curato da Marta Boccanera e Felice Venanzi giorno dopo giorno per tutto l’anno.

Il risultato è un panettone naturale al 100%, rispettoso della tradizione e, ovviamente, più che buono da mangiare.

foto @Ufficio Stampa Bortolan & Carnevali