Pasticceria Cantiani: il panettone come una volta

Per Natale 2020 la Pasticceria Cantiani ha impostato una linea di grandi lievitati natalizi riscoprendo la ricetta del Fondatore 1935.

Sulla base di analisi e ricerche di materie prime di eccellenza e dopo diverse prove per abbinare al meglio le lavorazioni antiche con la tecnologia, per Natale 2020 la Pasticceria di Cola di Rienzo è in grado di proporre il Panettone come una volta in differenti varianti e gusti