Colosseo, passaggio di Commodo: costi e modalità di prenotazione
Sotto la sabbia dove un tempo combattevano combattevano i gladiatori, si apre di nuovo uno dei luoghi più misteriosi di Roma antica. Da oggi, 27 ottobre, il cosiddetto Passaggio di Commodo torna visitabile: un corridoio segreto che collegava l’arena del Colosseo agli spazi riservati agli imperatori.
Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo
Il tunnel nascosto dell’imperatore gladiatore
Riapre al pubblico per la prima volta il celebre tunnel sotterraneo che l’imperatore Commodo percorreva lontano dagli sguardi del popolo. Scavato tra le fondamenta dell’anfiteatro tra l’età di Domiziano e quella di Traiano, il passaggio collegava il pulvinar – il palco imperiale – all’esterno del monumento, consentendo agli imperatori di entrare nell’arena senza essere visti.
Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo
Il restauro del Passaggio di Commodo
Il restauro del Passaggio di Commodo, finanziato dal Parco archeologico del Colosseo e dal PNRR, ha restituito al tunnel il suo antico splendore. Gli archeologi hanno ritrovato tracce di stucchi e marmi raffiguranti Dioniso e Arianna, mentre un innovativo sistema di luci riproduce la luce naturale che un tempo filtrava dalle aperture del soffitto. Il percorso, suggestivo e immersivo, accompagna i visitatori nel cuore del mito, dove – secondo Cassio Dione – Commodo scampò a un tentativo di assassinio.
Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo
Un viaggio nel tempo (con un mistero ancora aperto)
Non è stato ancora esplorato tutto il passaggio: la galleria, infatti, prosegue verso est, forse in direzione del Ludus Magnus – le caserme dei gladiatori – o del Celio, dove sorgevano le residenze imperiali. Un secondo intervento, previsto per il 2026, consentirà di aprire l’intero tragitto, restituendo al pubblico una nuova visione della topografia nascosta dell’Anfiteatro Flavio.
Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo
Biglietti, orari e prenotazioni: tutte le informazioni utili per visitare il Passaggio di Commodo
Il Full Experience – Passaggio di Commodo è il nuovo biglietto che consente di visitare il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e i Fori Imperiali, con accesso speciale al tunnel segreto.
La visita dura circa 25 minuti, in gruppi di massimo 8 persone, e si svolge ogni lunedì e mercoledì con guida didattica: in italiano alle 14.00, in spagnolo alle 13.00 e in inglese alle 15.00. L’ingresso avviene dal lato Valadier di piazza del Colosseo, e il tempo massimo di permanenza complessiva nel sito è di 90 minuti, come da regolamento del Parco archeologico.
Il biglietto è valido due giorni consecutivi, con un solo accesso al Colosseo (nell’orario prenotato) e uno alle altre aree archeologiche. È acquistabile online a partire da 7 giorni prima della data scelta.
Il percorso comprende, oltre al Passaggio di Commodo, il I e II ordine del Colosseo, la Domus Tiberiana, il Museo Palatino, la Curia Iulia, la Casa di Augusto e Livia, la Santa Maria Antiqua, il Tempio di Romolo e altri siti “SUPER” inclusi nell’esperienza completa.
Un’occasione unica per calcare, dopo duemila anni, il suolo nascosto che l’imperatore gladiatore percorreva in silenzio verso l’arena più celebre del mondo.
Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo