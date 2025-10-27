Colosseo, passaggio di Commodo: costi e modalità di prenotazione

Il Full Experience – Passaggio di Commodo è il nuovo biglietto che consente di visitare il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e i Fori Imperiali, con accesso speciale al tunnel segreto.

La visita dura circa 25 minuti, in gruppi di massimo 8 persone, e si svolge ogni lunedì e mercoledì con guida didattica: in italiano alle 14.00, in spagnolo alle 13.00 e in inglese alle 15.00. L’ingresso avviene dal lato Valadier di piazza del Colosseo, e il tempo massimo di permanenza complessiva nel sito è di 90 minuti, come da regolamento del Parco archeologico.

Il biglietto è valido due giorni consecutivi, con un solo accesso al Colosseo (nell’orario prenotato) e uno alle altre aree archeologiche. È acquistabile online a partire da 7 giorni prima della data scelta.

Il percorso comprende, oltre al Passaggio di Commodo, il I e II ordine del Colosseo, la Domus Tiberiana, il Museo Palatino, la Curia Iulia, la Casa di Augusto e Livia, la Santa Maria Antiqua, il Tempio di Romolo e altri siti “SUPER” inclusi nell’esperienza completa.

Un’occasione unica per calcare, dopo duemila anni, il suolo nascosto che l’imperatore gladiatore percorreva in silenzio verso l’arena più celebre del mondo.

Photo Credits: Simona Murrone @ Parco Archeologico del Colosseo