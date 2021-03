Pranzo di Pasqua 2021 a domicilio

Per la domenica di Pasqua, lo Chef Emanuele Paoloni è pronto a deliziarvi con un menù speciale da gustare comodamente a casa con il servizio delivery e take away.

Il menu di sei portate pensato per l’occasione:

Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece

Cannolo alla rucola con Tartare di manzo, tuorlo di quaglia e spuma di Bagnacauda, Capperi e Mayo al Wisky torbato

Cannelloni con Battuto di Agnello al Syrah profumati al tartufo

Maialino Nero di Cinta senese in sfoglia con Carciofi in tempura

Cheesecake al Fondente, Caramello Salato e Arachidi

Su richiesta vini in abbinamento

Tutti i piatti sono da terminare a casa con le indicazioni fornite dallo Chef.

Take Away e Delivery: Il ritiro e la consegna sono previsti entro le 18:00 di Sabato 3 Aprile.

La prenotazione del menù dovrà avvenire entro venerdì 2 Aprile, chiamando il numero 328 6532886.