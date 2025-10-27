Roma, questi sono i parchi con il foliage più instagrammabile della Capitale: foglie rosse, tramonti dorati e scorci segreti
Raccontare Roma è sempre meraviglioso ma, in autunno, c’è qualcosa di più che la Capitale riesce a regalarci: un filtro meraviglioso e naturale dovuto al panorama della Città Eterna. Tra luci dorate e fogli a tinte rosse, i parchi cittadini sono set perfetti per scattare fotografie indimenticabili in una Roma che – autunno dopo autunno – svela la sua anima più malinconica e poetica. Tra viali alberati, laghetti e panorami che sembrano uscire da un dipinto, quali sono i parchi con il foliage più bello della Capitale?
Photo Credits: Shutterstock
Villa Doria Pamphilj: il regno del foliage
Nel cuore di Monteverde si trova il parco più vasto di Roma e anche quello dove l’autunno esplode in tutto il suo splendore: Villa Doria Pamphilj. Querce, platani e cipressi calvi si specchiano nel laghetto, creando giochi di luce aranciata e riflessi da fiaba. Da non perdere il Casino del Bel Respiro, che fa da cornice perfetta per chi cerca il fascino barocco immerso nella natura.
Photo Credits: Shutterstock
Villa Borghese: il foliage più artistico della Capitale
A pochi passi dal centro, tra Piazza di Siena e il Pincio, Villa Borghese veste l’autunno d’un abito elegante. I viali che conducono alla Galleria Borghese si tingono di tonalità calde e sembrano usciti da un quadro impressionista.
Photo Credits: Shutterstock
Parco della Caffarella: un foliage più selvaggio ma suggestivo
Sull’Appia Antica, la Caffarella è un viaggio nel tempo: tra i ruderi romani e le greggi che ne pascolano l’erba, l’autunno dipinge paesaggi bucolici di gialli e ocra. È il luogo ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura, tra i salici lungo l’Almone e il Ninfeo di Egeria, immersi in un silenzio che profuma di storia.
Photo Credits: Shutterstock
Il foliage poetico del Giardino degli Aranci
Sull’Aventino, il Parco Savello è una terrazza sospesa e poetica in un palco piccolo ma incantevole, che regala delle viste mozzafiato al tramonto: le foglie dorate si mescolano al cielo rosato, mentre in lontananza spunta la Cupola di San Pietro, perfettamente incorniciata dal verde.
Photo Credits: Shutterstock