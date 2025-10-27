Roma, questi sono i parchi con il foliage più instagrammabile della Capitale: foglie rosse, tramonti dorati e scorci segreti

Raccontare Roma è sempre meraviglioso ma, in autunno, c’è qualcosa di più che la Capitale riesce a regalarci: un filtro meraviglioso e naturale dovuto al panorama della Città Eterna. Tra luci dorate e fogli a tinte rosse, i parchi cittadini sono set perfetti per scattare fotografie indimenticabili in una Roma che – autunno dopo autunno – svela la sua anima più malinconica e poetica. Tra viali alberati, laghetti e panorami che sembrano uscire da un dipinto, quali sono i parchi con il foliage più bello della Capitale?

LEGGI ANCHE:— Forca d’Acero, la strada più bella d’Italia in autunno: come arrivarci da Roma

Photo Credits: Shutterstock