Vaticano, Papa Leone celebra un rito riparatorio per purificare l’altare profanato di San Pietro: in cosa consiste

Il gesto che ha sconvolto tutti è stato posto in essere qualche giorno fa da un uomo che, eludendo i controlli, è riuscito ad avvicinarsi all’altare della Confessione nella Basilica di San Pietro e ha urinato sull’altare sotto il baldacchino del Bernini, mentre centinaia di visitatori si trovavano nella chiesa. Le forze di sicurezza vaticane sono intervenute tempestivamente, bloccandolo e portandolo via fra lo sconcerto dei presenti. Se l’area è stata immediatamente sanificata e l’uomo fermato e identificato, il mondo della Chiesa è rimasto pressoché sconvolto.

Photo Credits: Shutterstock