Vaticano, Papa Leone celebra un rito riparatorio per purificare l’altare profanato di San Pietro: in cosa consiste
Un gesto profondamente profanatorio ha scosso il cuore del mondo cattolico e, per dare un forte segnale a riguardo, Papa Leone XIV ha disposto la celebrazione di un rito riparatorio per purificare l’altare maggiore della Basilica di San Pietro. Quel luogo simbolo della cristianità romana e mondiale è stato infatti profanato da un atto osceno compiuto da un turista davanti a fedeli e visitatori. E per questo motivo il Santo Padre ha fatto ricorso ad un rito antico, solenne, che mira a restituire la sacralità violata del luogo più simbolico della cristianità. Ma di cosa si tratta davvero?
Photo Credits: Shutterstock
Profanato l’altare della Basilica di San Pietro
Il gesto che ha sconvolto tutti è stato posto in essere qualche giorno fa da un uomo che, eludendo i controlli, è riuscito ad avvicinarsi all’altare della Confessione nella Basilica di San Pietro e ha urinato sull’altare sotto il baldacchino del Bernini, mentre centinaia di visitatori si trovavano nella chiesa. Le forze di sicurezza vaticane sono intervenute tempestivamente, bloccandolo e portandolo via fra lo sconcerto dei presenti. Se l’area è stata immediatamente sanificata e l’uomo fermato e identificato, il mondo della Chiesa è rimasto pressoché sconvolto.
Photo Credits: Shutterstock
Il rito riparatorio ordinato da Papa Leone dopo la profanazione dell’altare maggiore di San Pietro
Dopo un incontro definito “tempestoso” con il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana, Papa Leone XIV ha ordinato di celebrare “il prima possibile” un rito penitenziale riparatorio. Il gesto è stato definito dalla Santa Sede come “sacrilego e gravemente ingiurioso”. E, dunque, secondo il Caerimoniale Episcoporum, il rito servirà a “restituire la santità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta”.
Photo Credits: Shutterstock
Che cos’è il rito riparatorio ordinato da Papa Leone
Il rito riparatorio è una cerimonia di carattere penitenziale che si celebra nei luoghi consacrati quando questi vengono profanati da atti ritenuti gravi. Durante la liturgia, il celebrante pronuncia preghiere di espiazione e benedice nuovamente l’altare con acqua e incenso, segni di purificazione e riconsacrazione. Si tratta di un atto pubblico di riconciliazione tra la comunità e Dio, volto a ristabilire il carattere sacro dello spazio.
Photo Credits: Shutterstock
Come partecipare al rito riparatorio in Vaticano? Ecco come fare
Il rito riparatorio – come tutto ciò che si tiene nella Basilica di San Pietro – sarà aperto ai fedeli secondo le consuete modalità di accesso alle celebrazioni vaticane. Per partecipare, non sono previsti biglietti obbligatori: è sufficiente presentarsi con largo anticipo per superare i controlli di sicurezza e trovare posto. Si raccomanda un abbigliamento sobrio e rispettoso del luogo sacro.
Per chi desidera partecipare ad altre cerimonie ufficiali, come l’Udienza Generale del Papa, è necessario prenotare i biglietti contattando la Prefettura della Casa Pontificia via fax (+39 06 69885863) o email (visitorsoffice@pnac.org)
Photo Credits: Shutterstock