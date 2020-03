Papa Francesco Santa Marta, la frase durante la messa divide i social

Papa Francesco Santa Marta.

Papa Francesco sta dimostrando incessante attenzione ai malati e agli ultimi, come sempre, mettendosi al servizio di chi vive in difficoltà. Ma, in questo caso, sembra non aver mostrato attenzione alle regole imposte dagli ultimi decreto, andando a esortare i sacerdoti per spingerli a far visita agli ammalati, apparentemente dimenticando le norme che da settimane ormai ci ripetono quotidianamente media e istituzioni.