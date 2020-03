Paolo Brosio ospite a Live Non è la D'Urso

Continua a difendere il diritto dei fedeli di partecipare alle messe e fare la comunione. Come già ribadito in altre occasioni, Paolo Brosio a Live Non è la D’Urso ha ripetuto di non condividere la decisione dello stop alle attività ecclesiali. Il contagio da Covid19, secondo il noto giornalista, è molto più probabile in altri luoghi più frequentati di una chiesa.

foto: Kikapress