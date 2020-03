Paolo Bonolis in studio

LEGGI ANCHE: — ‘Ha messo fine alla mia carriera in tv’, le dure parole dell’ex di Bim Bum Bam sul conduttore

Il canale di Mediaset, a quanto pare prendendo alla sprovvista il presentatore romano, ha deciso di mandare in onda vecchie repliche del programma. In un momento in cui i palinsesti cambiano quotidianamente, a seguito dell’allarme coronavirus e delle direttive in materia di spostamenti e assembramenti, la scelta di andare su trasmissioni non in diretta è stata per tanti obbligata, insieme alla sospensione di format già in atto; ma perchè, si chiede Bonolis, andare sulle repliche quando la rete ha a disposizione tanto materiale inedito di Avanti un altro?