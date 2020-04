Paolo Bonolis e Laura Freddi di nuovo insieme in tv?

Paolo Bonolis e Laura Freddi di nuovo insieme per lavoro? L’eventualità non dispiacerebbe al conduttore Mediaset, sebbene al momento non ci siano progetti specifici. La sola idea di rivedere insieme una delle coppie più amate degli anni ’90 ha entusiasmato i fan dell’ex ragazza di Non è la Rai, che sperano in un suo ritorno sul piccolo schermo.

Foto: Kikapress