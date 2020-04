Incidente per Paola Perego

Quarantena con incidente per Paolo Perego. La conduttrice si è mostrata su Instagram con stampelle al seguito facendo preoccupare molti dei suoi fan. Non è chiaro come abbia fatto a farsi male, ma il sorriso che si intravede sotto la mascherina suggerisce che stia affrontando l’accaduto con ottimismo.

