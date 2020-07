Paola Cortellesi torna sul set

Paola Cortellesi, per la gioia dei suoi fan, sta quindi per tornare sia al cinema che in tv: al cinema sarà impegnata in una sorta di sequel di “Come un gatto in tangenziale” (anche se sarà un film completamente diverso, ha spiegato l’attrice), con lo stesso gruppo di lavoro, primo fra tutti Antonio Albanese.

Poi la Cortellesi sarà Petra Delicado nella nuova serie Sky original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett: “E’ un personaggio molto conosciuto e molto amato, ed è bello aver interpretato questa donna perché è una donna eccezionale, mi sono appassionata molto ai suoi romanzi”, ha dichiarato l’attrice. La serie dovrebbe essere distribuita a settembre.