Paola Caruso senza trucco: 'sei brutta forte'

Tanti i commenti accumulati in poche ore sotto il post di Instagram. Non tutti sono lusinghieri, purtroppo. Gli haters sono sempre in agguato e in questo caso se la sono presa con Paola Caruso per aver pubblicato questa foto in cui non è truccata. La versione al naturale della showgirl non piace ad alcuni utenti che si sfogano senza mezzi termini:

Ma ti sei vista che senza il trucco sei brutta forte? È già brutta con il trucco, pensa senza Senza trucco sei irriconoscibile, quindi scendi dal piedistallo, che non sei tutta questa bellezza, montata Comunque non è cattiveria è verità è orribile senza trucco nessuna invidia o cattiveria basta essere onesti