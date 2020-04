Paola Barale ci dà un taglio

Avere la chioma in ordine ai tempi del coronavirus? Basta collegarsi con il proprio parrucchiere di fiducia via Skype e seguire le sue preziose indicazioni. Almeno è così che ha fatto Paola Barale che si è cimentata in un taglio di capelli davanti allo schermo del suo dispositivo elettronico. Ha ripreso tutta la scena con lo smartphone posizionato in un punto strategico e ne è venuto fuori un tutorial condiviso su Instagram per tutte le donne che in quarantena vogliono rinfrescare la capigliatura.

Foto: Kikapress