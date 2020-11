Poi, da non sottovalutare il gusto dei panettoni speciali: con The verde Matcha e albicocca, con cioccolato fondente Vahlrona e rum agricolo, con cioccolato bianco Vahlrona e limoncello. Infine, il panettone salato: con pecorino di grotta e pomodori secchi, ideale da gustare come aperitivo o accompagnamento al pasto. Tutti i panettoni avranno al massimo un mese di scadenza, ci tengono a precisare i proprietari, perché una cosa naturale non può durare molto di più. Ma al Panificio Nazareno, non potevano mancare gli altri tipici dolci del Natale: il morbido pandoro artigianale, gli alberi di cioccolato fondente Valrhona e i tradizionali torroni morbidi e duri di cioccolato Valrhona, al gusto di mandorle, nocciole e pistacchio.

Insomma, un’offerta ricca e varia tra cui scegliere sia per se stessi che per fare un gradito regalo. Un motivo in più per acquistare un panettone del Panificio Nazzareno? Il Bollo Adesivo contenente la Certificazione, corredata dalla espressione “Certificato da Re Panettone- Lievitato senza aggiunta di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471)”, l’unico controllo qualità veramente effettivo che abbiamo in Italia, ad ora, per distinguere il vero prodotto artigianale.