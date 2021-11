In Friuli Venezia Giulia, non lontano da Udine, sorge Palmanova anche detta la città stellata o la città fortezza. Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, dal 1960 è stata proclamata monumento nazionale e dal 2017 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

Crediti foto@Shutterstock