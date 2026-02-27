I tre ospedali top italiani nella classifica dei migliori al mondo nel 2026: la Lombardia conquista i risultati migliori
La sanità italiana entra di diritto tra le protagoniste della scena internazionale con risultati che confermano l’eccellenza di alcune strutture ospedaliere riconosciute a livello globale. La nuova classifica mondiale dedicata agli ospedali più performanti premia infatti diverse realtà del nostro Paese, evidenziando un ruolo sempre più centrale dell’Italia – e in particolare della Lombardia – nel panorama sanitario internazionale.
Il Gemelli di Roma primo in Italia, ma la Lombardia domina la classifica nazionale
Il Policlinico Gemelli di Roma torna primo tra gli ospedali italiani nella classifica “World’s Best Hospitals 2026” pubblicata da Newsweek con Statista, seguito dal Niguarda e dall’Humanitas di Milano. In totale sono 13 le strutture italiane tra le migliori 250 al mondo, selezionate tra oltre 2.500 ospedali analizzati. Dominano soprattutto gli Stati Uniti, con l’eccezione europea del Karolinska di Stoccolma, mentre la Lombardia ottiene i risultati migliori con cinque ospedali tra i primi otto italiani e tre nella top 100 globale.
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Tra le eccellenze italiane spicca il Niguarda di Milano, che conquista una posizione di vertice grazie a un modello sanitario integrato e a un’elevata specializzazione clinica. La struttura rappresenta uno dei principali poli di emergenza e ricerca del Paese.
Istituto Clinico Humanitas
L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano si conferma tra i riferimenti internazionali per innovazione tecnologica e ricerca biomedica. Il forte legame tra attività clinica e universitaria contribuisce a mantenere standard elevati nelle cure e nella sperimentazione scientifica.
Ospedale San Raffaele di Milano
Il San Raffaele consolida la sua presenza nella classifica globale grazie a un approccio che integra assistenza sanitaria avanzata e ricerca scientifica. La struttura è riconosciuta soprattutto nei campi di neurologia, oncologia e medicina personalizzata.
