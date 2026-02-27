I tre ospedali top italiani nella classifica dei migliori al mondo nel 2026: la Lombardia conquista i risultati migliori

Il Policlinico Gemelli di Roma torna primo tra gli ospedali italiani nella classifica “World’s Best Hospitals 2026” pubblicata da Newsweek con Statista, seguito dal Niguarda e dall’Humanitas di Milano. In totale sono 13 le strutture italiane tra le migliori 250 al mondo, selezionate tra oltre 2.500 ospedali analizzati. Dominano soprattutto gli Stati Uniti, con l’eccezione europea del Karolinska di Stoccolma, mentre la Lombardia ottiene i risultati migliori con cinque ospedali tra i primi otto italiani e tre nella top 100 globale.

Photo Credits: Shutterstock