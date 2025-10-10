Dentro San Pietro c’è un ‘orologio segreto’: ecco come funziona l’ora solare in Vaticano
Ogni volta che arriviamo in Piazza San Pietro è piuttosto normale che i nostri sguardi vengano catturati dalla magnificenza della piazza, rappresentata dalla maestosità della cupola di Michelangelo o dalla ricchezza del baldacchino del Bernini. In pochi però sanno che la piazza custodisce un tesoro assai meno noto, nascosto sotto ai piedi dei visitatori. Si tratta di un “orologio segreto” che è parte integrante della storia del Vaticano e dello sviluppo della scienza astronomica, tanto che è proprio durante il periodo dell’ora solare – che quest’anno tornerà in vigore a partire dal 26 ottobre – che dà pienamente sfoggio di sé. Qual è il motivo di tanta precisione? Scopriamo insieme questo capolavoro.
La meridiana di Pio VII
Nel 1817, per volontà di papa Pio VII, fu tracciata sul pavimento della piazza antistante la Basilica di San Pietro la linea meridiana, affidata all’astronomo Filippo Luigi Gilj, con l’ambizione di trasformare la piazza anche in un imponente osservatorio astronomico.
Cosa succede a mezzogiorno
La meridiana è formata da una linea retta in granito grigio, intervallata da dischi marmorei, che parte dalla base dell’obelisco, lo gnomone della meridiana, e si dirige verso il colonnato di destra. E consente la determinazione dell’istante del mezzogiorno locale.
Un gigantesco osservatorio astronomico
Seguendo lo spostamento del raggio di sole sulla linea, è possibile determinare con precisione l’ora solare. Ma non è tutto: il meccanismo consente anche di stabilire il momento esatto in cui si verificano i solstizi e gli equinozi. In passato, serviva anche a calcolare con accuratezza le date delle feste religiose legate ai ritmi solari, come la Pasqua.
Il capolavoro scientifico di San Pietro
La meridiana di San Pietro rappresenta un vero e proprio capolavoro di ingegneria scientifica e dimostra come la Chiesa utilizzasse la scienza per armonizzare il tempo liturgico con il tempo naturale. Parte dell’eterno dialogo di Roma con il cielo e il Sole.
