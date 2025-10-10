Dentro San Pietro c’è un ‘orologio segreto’: ecco come funziona l’ora solare in Vaticano

Ogni volta che arriviamo in Piazza San Pietro è piuttosto normale che i nostri sguardi vengano catturati dalla magnificenza della piazza, rappresentata dalla maestosità della cupola di Michelangelo o dalla ricchezza del baldacchino del Bernini. In pochi però sanno che la piazza custodisce un tesoro assai meno noto, nascosto sotto ai piedi dei visitatori. Si tratta di un “orologio segreto” che è parte integrante della storia del Vaticano e dello sviluppo della scienza astronomica, tanto che è proprio durante il periodo dell’ora solare – che quest’anno tornerà in vigore a partire dal 26 ottobre – che dà pienamente sfoggio di sé. Qual è il motivo di tanta precisione? Scopriamo insieme questo capolavoro.

LEGGI ANCHE:– Il segreto astronomico dell’obelisco di Piazza San Pietro: se lo guardi bene funziona

Photo Credits: Shutterstock