Su Instagram Naike Rivelli sembra aver trovato lo spazio giusto per esprimere se stessa: la sua cifra stilistica è la provocazione, mista all’esortazione nei confronti delle donne ad esplorare il primo Io in ogni sua sfumatura. Anche la madre Ornella Muti si è immolata alla causa e ha posato da modella per uno dei quadri ‘intimi’ della figlia.