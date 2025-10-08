Ora solare 2025 in arrivo: ecco a che ora tramonterà il Sole a Roma
Con l’arrivo dell’ora solare anche il ciclo del giorno cambierà del tutto: le sere arriveranno più velocemente e la luce diminuirà sempre di più. In questo 2025 l’ora solare entrerà in vigore verso la fine di ottobre, modificando così gli orari “estivi” ai quali ci siamo abituati e, di conseguenza, anche l’ora del tramonto. Ma a che ora farà buio? Prendiamo Roma come punto di riferimento e proviamo a scoprirlo insieme.
Photo Credits: Shutterstock
Ora solare 2025: quando sposteremo le lancette
In Italia l’ora legale durerà fino all’ultima domenica di ottobre 2025, precisamente nella notte tra il 25 e il 26 ottobre: alle 3:00 del mattino le lancette verranno spostate un’ora indietro, tornando all’ora solare. Da quel momento, le giornate avranno luce “mattutina” in più, ma al tramonto farà più buio molto prima.
Photo Credits: Shutterstock
Cambio ora: a che ora tramonterà il sole a Roma
Dopo il cambio all’ora solare, il Sole a Roma tramonterà già intorno alle 16:50-17:00 nei primissimi giorni di novembre. Nei mesi seguenti, quell’ora scenderà progressivamente fino alle 16:40 / 16:45 nei giorni più corti.
Photo Credits: Shutterstock
A cosa servono i passaggi tra ora legale e ora solare
Il passaggio tra ora legale e ora solare nasce dall’idea di sfruttare al meglio le ore di luce disponibili: in estate si sposta l’orologio avanti per avere più luce la sera, in inverno lo si riporta indietro per far “uscire” prima il sole al mattino. In più, tale pratica è pensata per ridurre il consumo energetico legato all’illuminazione artificiale e per ottimizzare le attività quotidiane.
Photo Credits: Shutterstock
Quando tornerà l’ora legale?
Nel 2026 l’ora legale ritornerà l’ultima domenica di marzo, come tradizione europea, con lo spostamento delle lancette in avanti per dare più luce alle serate.
Photo Credits: Shutterstock
Il segreto astronomico dell'obelisco di Piazza San Pietro: se lo guardi bene funziona
A Roma, non tutti sanno che in Piazza San Pietro gli obelischi e il colonnato del Bernini hanno anche un immenso valore astronomico. L’obelisco centrale, innalzato da papa Sisto V nel 1586, è in realtà un vero “indicatore solare”: a mezzogiorno la sua ombra cade su un disco in marmo, segnalando il passaggio del sole allo zenit. Sulla pavimentazione, inoltre, i dischi in bronzo indicano i punti cardinali e i solstizi, trasformando l’intera piazza in una gigantesca meridiana a cielo aperto.
Photo Credits: Shutterstock