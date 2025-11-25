OMEGA 3-75-000 travolge Cesano per 72 ore. Come partecipare all’esperienza immersiva di Eryados

Il Larp Forum è il principale convegno nazionale dedicato al Live Action Role-Play: tre giorni di talk, workshop e tavole rotonde ospitati nel Campus della Scuola IMT Alti Studi di Lucca (12–14 dicembre 2025). L’evento riunisce ricercatori, professionisti, organizzatori e giocatori con l’obiettivo di favorire lo studio, la crescita e il riconoscimento istituzionale del larp come linguaggio artistico, strumento educativo e forma di storytelling immersivo. Accademici da tutta Italia, enti culturali e organizzazioni di settore condividono pratiche, indagini e prospettive, offrendo un contesto unico in cui teoria e esperienza di gioco dialogano e si contaminano.

Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4