OMEGA 3-75-000 travolge Cesano per 72 ore. Come partecipare all’esperienza immersiva di Eryados
Per tre giorni, Cesano — borgo del Municipio XV di Roma — diventa epicentro di un evento che fonde fantascienza e realtà: OMEGA 3-75-000, il Live Action Role Playing di Eryados ispirato alle atmosfere di X-Files, Fringe e SCP Foundation. Dal 5 al 7 dicembre, in un protocollo immersivo per 72 ore, partecipanti e investigatori vivranno un fenomeno “OMEGA”, mentre il Larp Forum si prepara al suo convegno nazionale dedicato al live action role-play e ai suoi linguaggi.
Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4
OMEGA: la frattura della realtà in un episodio autoconclusivo
OMEGA 3-75-000 è costruito come un episodio di un telefilm anni ’90, con trame verticali e un universo narrativo condiviso: ogni evento è autonomo, con un proprio prologo e epilogo, ma inserito in un “omegaverse” in cui anomalie liminali sfidano la fisica e minacciano la stabilità del mondo. Eryados riproduce contesti investigativi reali, tra pseudoscienze, operazioni militari e segreti governativi, dando vita a un larp corale e stratificato.
Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4
Cesano come centro operativo: 72 ore tra fughe, indagini e tensione
Dal 5 al 7 dicembre, vie, negozi e spazi del borgo diventano snodi di trama: briefing operativi, interrogatori, verifiche scientifiche e decisioni morali accadono in tempo reale. L’ambientazione, costruita “minuto per minuto”, trasforma Cesano in un hub clandestino dove la Lighthouse — agenzia sovranazionale del VII Comitato ONU — coordina ricercatori, militari e intelligence contro fenomeni inspiegabili.
Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4
Chi può partecipare: agenti, medici, ricercatori e analisti
In OMEGA non si assiste: si interpreta. Ogni partecipante assume un ruolo operativo con obiettivi specifici, spesso in conflitto con altri. Dal personale militare che crea perimetri sicuri ai ricercatori che formulano teorie “di confine”, l’esperienza richiede decisioni, interazione e capacità di lettura del contesto. La partecipazione non richiede esperienza pregressa, ma è necessaria l’iscrizione anticipata.
Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4
Larp Forum: il cuore della ricerca italiana sul gioco di ruolo dal vivo
Il Larp Forum è il principale convegno nazionale dedicato al Live Action Role-Play: tre giorni di talk, workshop e tavole rotonde ospitati nel Campus della Scuola IMT Alti Studi di Lucca (12–14 dicembre 2025). L’evento riunisce ricercatori, professionisti, organizzatori e giocatori con l’obiettivo di favorire lo studio, la crescita e il riconoscimento istituzionale del larp come linguaggio artistico, strumento educativo e forma di storytelling immersivo. Accademici da tutta Italia, enti culturali e organizzazioni di settore condividono pratiche, indagini e prospettive, offrendo un contesto unico in cui teoria e esperienza di gioco dialogano e si contaminano.
Photo Credits: Irene Ritorto via Ufficio Stampa HF4