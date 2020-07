La musica di Morricone nella Metro di Roma

In programma a Roma un nuovo omaggio a Ennio Morricone. Il Maestro, scomparso lunedì all’età di 91 anni, è stato salutato in tanti modi e da tutti gli angoli del mondo in questi ultimi giorni.

Arriva la notizia che presto le stazioni della metro, i treni e le banchine di Roma diffonderanno la musica di Ennio Morricone per un’intera giornata. Questa iniziativa fa parte di una serie di commemorazioni dedicate al Maestro, proposte dalla sindaca Virginia Raggi e dal Comune di Roma. Non c’è ancora una data per le 24 ore di riproduzione no stop delle più celebri composizioni di Morricone nelle metropolitane: attendiamo aggiornamenti in merito.