Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco come sarà la cerimonia d'apertura (ci saranno anche Laura Pausini e Sabrina Impacciatore)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cerimonia d’apertura del 6 febbraio avrà come titolo e filo conduttore “Armonia”, un concetto universale trasformato in racconto visivo ed emozionale. Lo spettacolo unirà natura e città, tradizione e futuro, celebrando la storia, il design, l’ingegno e la creatività italiana in un viaggio simbolico capace di dialogare con lo spirito olimpico.

Photo Credits: Shutterstock