Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco come sarà la cerimonia d'apertura (ci saranno anche Laura Pausini e Sabrina Impacciatore)
Manca poco meno di un un mese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio di San Siro. L’evento promette di essere uno dei momenti più attesi dei Giochi, con uno spettacolo pensato per raccontare l’Italia al mondo e una line up di ospiti di primo piano, tra musica, teatro e grandi volti dello spettacolo.
LEGGI ANCHE: — Sai quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina? Quasi quanto una vacanza ai Caraibi!
Photo Credits: Shutterstock
Apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: una cerimonia tra arte, innovazione e identità italiana
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cerimonia d’apertura del 6 febbraio avrà come titolo e filo conduttore “Armonia”, un concetto universale trasformato in racconto visivo ed emozionale. Lo spettacolo unirà natura e città, tradizione e futuro, celebrando la storia, il design, l’ingegno e la creatività italiana in un viaggio simbolico capace di dialogare con lo spirito olimpico.
Photo Credits: Shutterstock
Laura Pausini protagonista sul palco di San Siro
Tra gli ospiti annunciati spicca Laura Pausini, chiamata a rappresentare l’Italia musicale davanti a un pubblico globale. La sua presenza è stata scelta perché capace di incarnare il tema dell’Armonia, grazie a una carriera che attraversa generazioni, lingue e culture, unendo radici italiane e respiro internazionale.
Photo Credits: Shutterstock
Sabrina Impacciatore e lo spirito dei Giochi
Sul palco ci sarà anche Sabrina Impacciatore, ambasciatrice del talento italiano nel mondo. L’attrice offrirà un momento di forte suggestione, dando voce allo spirito dei Giochi attraverso uno stile capace di fondere ironia, intensità e leggerezza, in linea con il racconto corale e simbolico della cerimonia.
Photo Credits: Shutterstock