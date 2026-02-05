Olimpiadi Milano-Cortina 2026: quanto guadagneranno gli atleti italiani che vinceranno la medaglia d'oro, argento e bronzo
L’attesa per le Olimpiadi invernali di Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 cresce giorno dopo giorno e domani finalmente si comincia con l’inaugurazione ufficiale dei giochi. Ma, oltre al prestigio sportivo e alla gloria di salire sul podio davanti al pubblico di casa, per gli atleti c’è anche un importante riconoscimento economico legato ai risultati. Quanto vincerà chi si porterà a casa una medaglia?
Domani l’inaugurazione dei Giochi invernali 2026
Domani, 6 febbraio, si alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento storico per lo sport italiano, che vedrà migliaia di atleti da tutto il mondo sfidarsi sulle piste e nei palazzetti, con l’Italia protagonista anche grazie al fattore “Giochi in casa”.
Quanto guadagnerà chi vincerà una medaglia di bronzo
Gli atleti italiani che riusciranno a conquistare una medaglia di bronzo riceveranno un premio economico pari a 60 mila euro. La cifra sarà uguale per ogni atleta e, nel caso delle discipline di squadra, ogni componente del team incasserà l’intero importo previsto.
Quanto guadagnerà chi vincerà una medaglia d'argento
Salire sul secondo gradino del podio varrà un premio di 90 mila euro. Anche in questo caso la somma è individuale e rappresenta un riconoscimento concreto ai sacrifici e agli anni di preparazione necessari per arrivare a competere ai massimi livelli olimpici.
Quanto guadagnerà chi vincerà una medaglia d'oro
La medaglia d’oro, invece, porterà agli atleti azzurri un premio di 180 mila euro. Come già avvenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024, le cifre sono state confermate anche per Milano-Cortina, con una novità importante: per la prima volta i premi saranno detassati, rendendo il riconoscimento ancora più significativo per chi salirà sul gradino più alto del podio.
