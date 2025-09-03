Duomo di Milano: la terrazza più iconica
Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 non saranno solo sport e adrenalina, ma anche un’occasione unica per scoprire la città da prospettive inedite e cominciamo da una forse delle più famose: salire sulle terrazze del Duomo, un’esperienza imperdibile. A 60 metri d’altezza, tra guglie gotiche e statue maestose, la vista si apre sul cuore pulsante della città. Durante le Olimpiadi sarà uno dei luoghi più fotografati, ideale per ammirare la fusione tra passato e presente nel centro storico di Milano.
Foto: Pixabay
Torre Branca: il classico che non tramonta
Progettata da Gio Ponti e alta 108 metri, la Torre Branca si trova all’interno del Parco Sempione. Da qui, la visuale a 360° abbraccia il Castello Sforzesco, i grattacieli di Porta Nuova e, nelle giornate limpide, le Alpi, pronte ad accogliere le gare olimpiche. Un punto panoramico storico che promette un colpo d’occhio mozzafiato.
Foto: Shutterstock
Grattacielo Pirelli e Belvedere di Palazzo Lombardia
Chi ama l’architettura contemporanea non può perdersi questi due punti di osservazione privilegiati. Il Belvedere di Palazzo Lombardia, spesso aperto al pubblico la domenica, regala un’ampia prospettiva sullo skyline milanese e mostra una città in piena trasformazione. Accanto, il Grattacielo Pirelli, con i suoi 127 metri, è un’altra terrazza d’eccezione da cui osservare Milano dall’alto.
Foto: Shutterstock
CityLife e le “Tre Torri”
Il quartiere CityLife rappresenta il volto internazionale di Milano, con le sue spettacolari Tre Torri: Allianz, Generali e PwC. Con oltre 200 metri d’altezza, dominano la zona e offrono visuali uniche sul nuovo profilo urbano della città. Durante Milano Cortina 2026, alcune aree interne ospiteranno eventi e aperture speciali, diventando veri palcoscenici per mostre e attività collaterali.
Foto: Shutterstock
Highline Galleria: un percorso sospeso
L’Highline Galleria è un’esperienza suggestiva che permette di camminare sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, sopra le sue storiche vetrate. Da qui si ammirano il Duomo, Piazza della Scala e scorci insoliti del centro storico. Durante le Olimpiadi sarà una delle esperienze più richieste per chi ama le viste mozzafiato.
Foto: Shutterstock
Brera e la Torre dei Gorani: scorci autentici
Per chi cerca angoli meno affollati, Brera e la Torre dei Gorani offrono punti panoramici suggestivi, perfetti per chi vuole respirare la Milano autentica. Qui si possono scoprire prospettive più intime e suggestive, tra cortili storici e scorci nascosti, ideali per chi vuole vivere la città con un ritmo diverso.
Foto: Shutterstock