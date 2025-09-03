Duomo di Milano: la terrazza più iconica

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 non saranno solo sport e adrenalina, ma anche un’occasione unica per scoprire la città da prospettive inedite e cominciamo da una forse delle più famose: salire sulle terrazze del Duomo, un’esperienza imperdibile. A 60 metri d’altezza, tra guglie gotiche e statue maestose, la vista si apre sul cuore pulsante della città. Durante le Olimpiadi sarà uno dei luoghi più fotografati, ideale per ammirare la fusione tra passato e presente nel centro storico di Milano.

LEGGI ANCHE:– Milano segreta, i 6 luoghi che i turisti non possono perdersi

Foto: Pixabay