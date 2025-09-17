Olimpiadi Milano Cortina 2026: si cercano 4500 lavoratori
Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un’enorme opportunità per chi sta cercando lavoro. Randstad, partner ufficiale per le risorse umane, ha infatti avviato una maxi-selezione di 4.500 figure. Ma come fare per partecipare?
1500 posti direttamente con la Fondazione Milano Cortina
Tra le posizioni disponibili, 1.500 riguardano ruoli interni alla Fondazione Milano Cortina 2026 durante i Giochi. Le figure ricercate spaziano da assistenti e manager per l’accredito e la gestione del personale, ad addetti all’assistenza di visitatori e staff, fino a fotografi, data entry e operatori di help desk.
3000 opportunità nell’indotto dell’evento
Le restanti 3.000 posizioni sono destinate ad aziende dei settori collegati ai Giochi. Si cercano hostess, tecnici manutentori, personale di sala e cucina, addetti alla sicurezza e alle pulizie, operatori logistici, consulenti media e bus assistant. Un ventaglio ampio di opportunità per chi vuole vivere l’esperienza olimpica contribuendo al dietro le quinte di un evento unico.
Accanto alle opportunità di lavoro, sono ufficialmente aperte anche le candidature per entrare a far parte di Team26, il programma dei volontari di Milano Cortina 2026. Si cercano 18.000 persone dall’Italia e dall’estero, pronte a contribuire all’organizzazione dei Giochi. Requisiti principali: aver compiuto 18 anni entro il 1° novembre 2025, conoscere l’italiano e/o l’inglese, garantire almeno 9 giorni di disponibilità. In questo caso, la candidatura si presenta direttamente online sul portale team26.milanocortina2026.org
