Olimpiadi Milano Cortina 2026: si cercano 4500 lavoratori

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un’enorme opportunità per chi sta cercando lavoro. Randstad, partner ufficiale per le risorse umane, ha infatti avviato una maxi-selezione di 4.500 figure. Ma come fare per partecipare?

Photo Credits: Shutterstock